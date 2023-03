Via ai lavori del percorso pedonale per il "cammino di Francesco"

CASTIGLION FIORENTINO

Un altro cantiere alle porte del paese. Settimana scorsa a Castiglion Fiorentino sono partiti i lavori per la realizzazione della "nuova Maccarella", il percorso pedonale che collegherà via dei Bersaglieri a Viale Bartolomeo della Gatta. Si tratterà del tracciato comunale del "cammino di Francesco", il percorso religioso e naturalistico che si snoda anche in terra Toscana fra l’alta Val Tiberina e la Val di Chiana attraversando, tra gli altri, i territori comunali di Arezzo, Cortona e appunto Castiglion Fiorentino. Saranno tre le aree interessate dal progetto finanziato interamente dal Ministero della cultura per un totale di 89 mila euro. Il cantiere ai piedi della chiesa della Collegiata, il più importante, prevede la realizzazione di gradini in legno e parapetto in corten.

I lavori dureranno circa 6 settimane e si concluderanno dunque per il mese di aprile. Gli altri lavori previsti nel piano riguarderanno alcune zone fuori dal centro storico: nel dettaglio, la sistemazione, cioè la manutenzione dei massi esistenti, del guado sul Rio di Cozzano che una serie di interventi di sfalcio e cordoli in legno sulla deviazione verso la località Mammi. E poi, per finire, sono previsti interventi sia al castello di Montecchio che nei pressi del Palazzaccio.

"Un’altra opera a servizio del nostro territorio e grazie alla quale riapriremo un sentiero amato dai castiglionesi e ancor più utile dopo la realizzazione di Viale Bartolomeo della Gatta in grado di collegare l’area sportiva con il centro storico", dichiara il vice sindaco Devis Milighetti che ha anche la delega ai lavori pubblici. "Questo percorso pedonale consentirà anche una piacevole passeggiata ammirando la Valle di Chio immersi tra olivi e natura a ridosso delle mura di cinta della nostra città", conclude Milighetti.

Luca Amodio