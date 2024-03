Via ai lavori all’auditorium di Santa Chiara L'amministrazione comunale di Sansepolcro annuncia importanti lavori di miglioramento all'auditorium di Santa Chiara, a cura della ditta Pecorelli, per rendere la struttura più accessibile al pubblico. I lavori inizieranno domani e si concluderanno entro il 18 aprile, con possibili variazioni nei tempi. Durante questo periodo, l'auditorium non sarà disponibile per altre attività.