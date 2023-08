Via Aggiunti nel mirino dei vandali Non c’è pace per la strada dei musei

di Claudio Roselli

Quanto avvenuto venerdì notte a Sansepolcro è stato alla fine soltanto l’antipasto di ciò che si sarebbe ripetuto a distanza di 24 ore. Danneggiata anche l’altra fioriera e poi risse, schiamazzi e anche un comportamento poco rispettoso verso le forze dell’ordine. Dopo gli ultimi episodi, la situazione che regna oramai da tempo è diventata intollerabile e anche a livello istituzionale c’è chi ha preso posizione. Siamo lungo via Niccolò Aggiunti, in pieno centro storico e a pochissimi metri da quella che, nelle intenzioni, dovrà diventare la "via dei musei": il civico, quello con le opere di Piero della Francesca, è praticamente a ridosso. I fatti riportati e segnalati dal consigliere comunale di opposizione Michele Gentili (Adesso-Riformisti per Sansepolcro) confermano quanto già raccolto sentendo un biturgense che proprio in quel punto gestisce un "bed & breakfast" e che non può certo far dormire i suoi ospiti in mezzo al chiasso fino in pratica alle prime ore del mattino. Le conseguenze rischiano dunque per qualcuno di ripercuotersi anche a livello economico, per non parlare ovviamente di chi abita in quella zona e che con circostanze del genere deve fare i conti ogni notte.

I responsabili del caos sono individui originari dell’est europeo, che a volte arrivano a essere in sei-sette e che in evidente stato di ubriachezza vengono alle mani anche per futili motivi, per cui c’è un problema di fondo sollevato anche dal consigliere Gentili: in quel punto, infatti, vi è un locale che rimane aperto fino a tardissima ora, contravvenendo alle regole e all’ordinanza comunale che vieta la vendita degli alcolici dopo l’una di notte. Se non si prendono a pugni, queste persone chiacchierano a voce alta o addirittura inseriscono la musica e, come se non bastasse, spargono per strada rifiuti di ogni tipo, sporcando e rovinando il decoro del luogo, con accentuazione nei fine settimana, per poi arrivare a danneggiare l’arredo come successo con le fioriere. "I residenti non possono più dormire e hanno anche paura di essere coinvolti in risse e diverbi con gli avventori molesti – ha dichiarato Gentili – per cui, come gruppo consiliare, chiediamo un intervento immediato al sindaco e all’assessore Alessandro Rivi per sollecitare un pronto intervento delle autorità e delle forze dell’ordine". Che magari arrivano e si vedono aggredite dalla strafottenza di qualcuno, il che è ancora più grave.