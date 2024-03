Vetrine rivestite di storia. Festa per i commercianti da tanti anni sulla breccia. Una notte sotto i riflettori

Sulle note di "New York New York", eseguita magistralmente dalla cantante Gloria Conti accompagnata al pianoforte dal maestro Lorenzo Magi, è andata in scena domenica scorsa al teatro "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino l’edizione 2024 dei Maestri del Commercio.

È cominciata così, con una grande iniezione di energia, la cerimonia di consegna delle Aquile di diamante, d’oro e d’argento ad alcuni imprenditori della provincia di Arezzo attivi da oltre 50, 40 o 25 anni. A volere questo riconoscimento, che premia una vita dedicata al lavoro ma anche l’attenzione per i valori della famiglia e della società, è 50&Più Arezzo, l’associazione degli "over 50" ma non solo del sistema Confcommercio.

Sul palco sono quindi sfilati volti assai noti del mondo locale del commercio, del turismo e dei servizi, che insieme alle loro aziende hanno fatto crescere il territorio, offrendo servizi importanti e lasciando un segno nel cuore dei clienti. A raccontare le loro storie, dopo i saluti del presidente di 50&Più Arezzo Claudio Magi e del vicepresidente vicario nazionale di 50&Più Sebastiano Casu, è stata la responsabile dell’ufficio stampa di Confcommercio Toscana Claudia Pennucci.

Non sono mancati aneddoti, risate e qualche momento di commozione. Di particolare rilievo la presenza, per la consegna dei premi, del prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, del questore Maria Luisa di Lorenzo e di tanti rappresentanti delle istituzioni, a partire dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, che hanno voluto ringraziare i nuovi Maestri del Commercio per il ruolo svolto nelle rispettive comunità. Proprio laddove negozi, bar e ristoranti continuano ad essere preziosi punti di riferimento per tutti, presidi di socialità e di sicurezza.