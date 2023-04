VespArezzo e lavori in città, ecco come cambia la viabilità

Arezzo, 28 aprile 2023 – Con il mese di maggio scattano modifiche al traffico e alla sosta a partire da lunedì primo maggio quando il ventiduesimo raduno nazionale Vesparezzo 2023 comporterà dalle 10 fino a cessate esigenze dettate dal passaggio dei partecipanti l’interruzione del transito veicolare lungo il percorso: via Ricasoli, piaggia del Murello, via Garibaldi, via e piazza Guido Monaco, via Roma, via Crispi, viale Luca Signorelli, viale Michelangelo, piazza della Repubblica, viale Piero della Francesca, via Baldaccio d’Anghiari, viale Luca Cittadini, viale Maginardo, via Masaccio, via Colombo, viale Dante, via Romana fino al bivio di Olmo.

Lavori stradali da martedì 2 maggio: fino a sabato 6 maggio scattano il restringimento della carreggiata dal civico 41 di via Cecchi al civico 48 di via Po in orario 8,30 – 17,30 e il divieto per i pedoni di utilizzare i marciapiedi ad Agazzi dai civici 125/A e 150 per una lunghezza di 4 metri sempre in orario 8,30 – 17,30. In alcuni tratti di carreggiata della frazione si verificherà un restringimento della stessa mentre in altri il traffico sarà regolato a senso unico alternato con semaforo o movieri in caso di particolare intensità.

Fino a lunedì 8 maggio, 24 ore su 24, è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Chiani nel tratto che va dal civico 70 per una lunghezza di 10 metri. Fino a venerdì 19 maggio sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo il tratto della S.P. 43 a Ponte alla Chiassa dal km 4+360 al km 4+640 in orario 8,30 – 17,30 e il divieto per i pedoni di utilizzare i marciapiedi di viale Giacomo Matteotti dall’intersezione con via Bartolomeo di Ser Gorello al semaforo che incrocia via Fonte Veneziana/borgo Santa Croce in orario 8,30 – 18,30.

La chiusura dei marciapiedi non avverrà contemporaneamente in ambo i lati. Lungo la carreggiata attenzione al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Da mercoledì 3 a giovedì 4 maggio scattano il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto di sosta con rimozione in via Urano tra i civici 17 e 21 dalle 8,30 alle 17,30.

Da giovedì 4 a lunedì 15 maggio, ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la S.P. 21 di Pescaiola nel tratto che va dal km 5+480 al civico 13 in località San Giuliano, dallo stesso civico 13 all’intersezione con il raccordo Arezzo – Battifolle, lungo il tratto della strada comunale di San Zeno dal civico 2/F al raccordo. Orario 8,30 – 17,30.