Vertice sul sistema Montedoglio La road map dell’ente acque per migliorare il servizio in vallata

di Laura Lucente

Saranno le Bonifiche Ferraresi di Cortona ad ospitare, l’11 maggio, una giornata di studi sulla diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Un incontro voluto e organizzato dall’ente Acque Umbre-Toscane. Una scelta non dettata dal caso. "Due sono le motivazioni principali – sottolinea il presidente di Eaut Simone Viti – Una perché Bonifiche si trova in una zona strategica per il territorio e l’altra, perché rappresenta un esempio lungimirante di come gestire al meglio la risorsa idrica avendo fatto investimenti importanti per la sua trasformazione in un moderno hub agroindustriale". Bonifiche Ferraresi, infatti, oltre 7 anni fa, ha reso possibile la sua trasformazione proprio creando un’imponente rete irrigua totalmente finanziata dalla società, con una derivazione dell’acqua di Montedoglio fino agli oltre 1200 ettari di terreni coltivati. L’incontro a Cortona vuole essere un’occasione di approfondimento e di documentazione sulla sicurezza dello sbarramento e delle opere accessorie ripristinate, sulla difesa idraulica determinata dalla presenza della diga nei territori a valle, sull’utilizzo della risorsa idrica e sulle sue prospettive di gestione. A parlarne saranno ingegneri, docenti universitari e specialisti di riconosciuta professionalità che tratteranno il ruolo svolto dal "Sistema Montedoglio" al servizio del territorio, illustrando le naturali prospettive di ampliamento.

L’occasione sarà anche importante per fare il punto sul nodo cruciale della mancanza di distribuzione dell’acqua della diga per l’area della Valdichiana sud. "Il sistema nel suo complesso sta cercando di trovare risorse per il completamento dell’opera – confermano ancora il presidente Viti e il direttore dell’ente Andrea Canali – e in parte l’emergenza idrica di questi ultimi due anni l’abbiamo arginata attraverso nostri laghi artificiali nella zona rilasciando acqua in fossi naturali. Anche questa giornata potrebbe dare una mano a sensibilizzare sul tema. Stiamo attendendo le ultime conferme, ma siamo certi di poter avere ospiti anche rappresentanti ministeriali. Crediamo che occorra indagare anche su nuove strategie rispetto ai progetti iniziali. Oggi l’acqua ne serve di meno in quantità, ma va dosata nel modo giusto. Da parte dell’ente c’è piena disponibilità a mettere le nostre competenze progettuali per intercettare fondi".