Vertenza Abb E-Mobility . Appello delle liste civiche: "Assemblea ai cancelli"

Un consiglio comunale straordinario davanti ai cancelli della Abb. La richiesta è stata lanciata in queste ore dalle liste civiche sangiovannesi, che hanno chiesto una mobilitazione per fare chiarezza su una crisi aziendale che, come hanno ricordato, interessa il destino di qualche centinaio di famiglie. "Ad oggi non sono ancora pervenute nè dal sindaco, nè dal gruppo consiliare, nè tantomeno dalla segreteria del Partito Democratico smentite ufficiali alle parole del capogruppo del Pd Alberto Marziali sulla crisi occupazionale alla Abb - hanno spiegato i civici- L’apertura di un tavolo istituzionale, come da noi proposto, è un dovere fondamentale da parte del primo cittadino, a garanzia dell’intera comunità. Dobbiamo quindi intendere che la posizione ufficiale del Pd sia quella espressa da Marziali, ovvero di rinuncia al fondamentale ruolo d’imparzialità e di tutela della comunità delle istituzioni? Istituzioni che, a quanto emerge dalle parole dello stesso capogruppo, scelgono di farsi garanti della proprietà dell’azienda piuttosto che della tutela dell’occupazione ed in nome di non meglio specificati "rapporti personali" con i dirigenti aziendali". Il gruppo di opposizione si è detto convinto che una crisi come questa debba vedere le istituzioni giocare un ruolo primario, in totale trasparenza e hanno chiesto quindi al sindaco Valentina Vadi e al Pd di chiarire la natura dei loro rapporti con la multinazionale, che ha uno stabilimento importante nella zona di Sant’Andrea, inaugurato lo scorso anno. "Dobbiamo pensare che questi rapporti siano così "segreti" da non poter essere sottoposti all’autoritá di una commissione consiliare?", si sono chieste le liste civiche sangiovannesi, che hanno ribadito un concetto. "Davanti ad una situazione straordinaria come quella che sta vivendo la Abb, si deve rispondere con strumenti straordinari. Chiediamo pertanto al presidente del consiglio comunale la convocazione urgente di un parlamentino aperto da tenere davanti ai cancelli della fabbrica nel quale fare finalmente chiarezza su questa vicenda". La vicenda è "esplosa" ufficialmente il 18 ottobre scorso, con uno sciopero che si è tenuto davanti al sito produttivo in zona Sant’Andrea. In quell’occasione i sindacati hanno spiegato gli esiti dell’ultimo faccia a faccia con l’azienda, che ha manifestato una situazione di crisi legata ad una flessione in negativo degli ordinativi. Il gruppo ha quindi annunciato un piano che avrà un impatto sull’occupazione. Parliamo di un taglio 150 persone. In questi primi giorni di novembre, tra l’altro, si saprà se questa riorganizzazione avrà conseguente anche per i dipendenti diretti.