Verso un’estate "a due piazze"

Il direttore della Fondazione non parla dell’estate, ci sono tante scelte che ancora devono essere definite. Ma c’è un’ipotesi che si fa largo in città, al di là delle conferme o delle smentite: ed è quella di uno sfruttamento più intensivo dell’ovale straordinario dell’Anfiteatro. Da anni è uno dei polmoni dell’estate aretina, al quale sono stati legati eventi musicali non da poco. Ed è una vocazione che dovrebbe essere approfondita. Anche per superare l’impasse sui numeri della Fortezza. Ove fossero confermati i 1200 spettatori dell’area spettacolo, tante cose potrebbero essere fatte. Se invece per motivi di capienza il numero dovesse scendere sotto i mille, è chiaro che una bella fetta di appuntamenti almeno in quella sede diventerebbero tutti in salita: i costi di una serata impongono la vendita di biglietti, se sono pochi addio. Quindi occasioni per il grande pubblico all’Anfiteatro e più ristretti in Fortezza? Non ci sono conferme ma è lo scenario al momento più probabile.