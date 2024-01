Verso l’abbinamento con le europee. Attesa per la data dell’election day

AREZZO

Non solo terzo mandato, il Consiglio dei Ministri tra una settimana sarà chiamato anche a pronunciarsi sulle date in cui gli italiani, e nel caso specifico gli aretini saranno chiamati alle urne. Di certo c’è che le elezioni europee in programma a giugno (sabato 8 e domenica 9 giugno) si accavalleranno alle amministrative. Ma in che modo?

Il condizionale è d’obbligo ma di certo le urne per le europee (scheda rossa) si terranno sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, con le amministrative (scheda blu) potrebbero quindi svolgersi in contemporanea con stessi giorni e soprattutto orari. Poi lo spoglio procederà per gradi: prima le schede per le elezioni del Parlamento europeo quindi quelle dei Comuni.

Un’altra ipotesi circolata nelle ultime ore è quella che vedrebbe andare in scena le europee sabato 8 e domenica 9 giugno con gli orari citati poco sopra. Mentre le amministrative andrebbero in scena domenica e lunedì, con a seguire lo spoglio. Insomma l’attesa per il Consiglio dei Ministri sale anche e soprattutto per diramare dubbi e ipotesi riguardo una tornata elettorale quanto mai corposa nell’Aretino dove saranno ben 26 i Comuni chiamati al voto - per una campagna elettorale che interesserà tutte le vallate - per rinnovare i rispettivi consigli ed andare così ad eleggere i relativi primi cittadini.