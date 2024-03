Verso la settimana mondiale del glaucoma. Da oggi aperte le prenotazioni per le visite

AREZZO

Dal 10 al 16 marzo si celebra la settimana mondiale del glaucoma, malattia che comporta una aumentata pressione oculare che determina un danno progressivo ed irreversibile al nervo ottico.

Colpisce circa il 2% della popolazione e, se non diagnosticata e trattata in tempo, può portare alla cecità. Asl Toscana Sud Est aderisce all’iniziativa mettendo a disposizione delle persone interessate la possibilità di sottoporsi a visita. Le prenotazioni saranno attive dalle 8 di oggi in poi, chiamando il call center al numero 0577 767676 (sia da numero fisso che da cellulare) che provvederà a fissare l’appuntamento. L’iniziativa si rivolge alle persone sopra i 40 anni, che non sono in terapia e che non hanno fatto visite oculistiche negli ultimi 2 anni.

"E’ sempre importante fare prevenzione, in questo caso specifico significa evitare di perdere la vista e conseguire il benessere delle persone: e una persona che sta bene farà meno accessi alla struttura sanitaria. Il mio invito alle persone che hanno familiarità con il glaucoma o hanno più di 40 anni, pertanto, è quello di approfittare di questa settimana per fare un controllo alla vista" spiega Anna Beltrano direttrice dipartimento Cts del territorio.

G.P.