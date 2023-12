Vergassola show. Stasera al Verdi 20 anni di carriera

Vent’anni di carriera come intervistatore comico. Sarà Dario Vergassola con le sue "Storie sconcertanti" il protagonista del nuovo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino. Lo spettacolo, prodotto da Mismaonda, andrà in scena stasera alle 21:15 a cura di Comune, Fondazione Toscana Spettacolo, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Il cabarettista, cantautore e scrittore spezino porterà al Verdi uno spettacolo trasversale, adatto a tutti, che parte dalle favole del volume "Storie vere di un mondo immaginario", dello stesso Vergassola, per unirle al ricco repertorio di un umorista che, con le sue interviste, è riuscito a dar vita ad un genere comico. Vergassola, infatti, è ormai temuto da tutti, tanto che neanche gli animali riescono a sfuggire alle sue domande, con l’invito ad esprimersi sul tema della crisi ecologica e sul rapporto tra uomo e natura. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, che non mancherà di scalfire le nostre convinzioni, farci riflettere sul presente, e dare un’iniezione di vita alla nostra autoironia. La stagione del Verdi tornerà poi il 13 gennaio, con "Chi me lo ha fatto fare!" di e con Marco Marzocca in una produzione Mentecomica. Marzocca racconta senza filtri la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera. Sabato 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, "Le tre notti del ’43. Giorgio Bassani, Florestano Vancini e Guido Fink per raccontare una delle pagine più oscure della nostra storia" di e con Enrico Fink e con I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Il 15 febbraio teatro e musica con "Un’operina da quattro soldi" letta e interpretata da Marco Natalucci con la regia di Gianfranco Pedullà. Il 28 febbraio, ispirato dall’omonimo racconto di Oscar Wilde, il palcoscenico del Verdi sarà abitato da "Il fantasma di Canterville" di e con Angela De Gaetano. Giovedì 7 marzo il trio formato da Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino autrici e interpreti di "Piccole donne crescono?", regia di Matteo Marsan. L’ultimo spettacolo il 15 marzo con Ottavia Piccolo in "Lo schifo. Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione" di Stefano Massini con le musiche di Enrico Fink.

A.B.