Verde come la linfa. Lo spirito di Sandrelli fra dipinti e poesia

Al circolo culturale Gino Severini di Cortona, è visibile nei giorni 11, 12 e 13 ottobre, la personale intitolata Verde come la linfa, Dipinti, disegni e poesie di Francesco Sandrelli, tragicamente scomparso il 24 marzo 2023, dopo che la sua auto che prese fuoco sul raccordo anulare di Roma.

Sandrelli, artista e poeta, ha svolto un percorso artistico poliedrico che lo ha portato a vedere oltre la realtà visiva e a interpretare un mondo oltre il buio della psiche, distaccandosi dal "fragore ottuso" degli umani.

La mostra di Cortona, curata dall’associazione fondata a suo nome, presentata da Isabella Bietolini e da Lilly Magi e patrocinata dal Comune, è un omaggio che Cortona, come sottolineato dal sindaco, fa in memoria di Francesco, esponendo opere connesse al suo amore per la natura e incentrate sulla lettura visionaria che egli ha saputo dare attraverso una partitura emotiva dei colori. Non per caso le sue opere pittoriche sono sempre accompagnate da testi poetici, letti durante l’inaugurazione, avvenuta sabato 7, dalla sorella Maria, dal fratello Lorenzo, da Alba Bartoli e da Riccardo Vannuccini.

Liletta Fornasari