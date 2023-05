Vento di Uffizi: Natali alla sala Filanda della Ginestra

MONTEVARCHI

Torna a Montevarchi il professor Antonio Natali, storico dell’arte e fino al 2015 direttore della Galleria degli Uffizi. L’accademico terrà una lectio magistralis dal titolo "Il silenzio delle opere", iniziativa in programma mercoledì 31 maggio alle 17 nella Sala Filanda della Ginestra. "Un evento di alto valore culturale – ha affermato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai – reso possibile grazie alla dirigente del Petrarca Simona Chimentelli, che ha voluto portare nuovamente in città il professor Natali, storico dell’arte molto conosciuto e sempre molto seguito dalla comunità negli incontri che ha tenuto a Montevarchi. Questa iniziativa sarà rivolta agli studenti ed insegnanti, ma aperta alla cittadinanza, per cui avremo la possibilità di ascoltare da uno dei massimi esperti come poter leggere un’opera d’arte, dandoci gli strumenti per comprenderla meglio così come facciamo quando interpretiamo una poesia".

"E’ per noi un onore ospitare il professor Natali – ha aggiunto Chimentelli – Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto in collaborazione con l’amministrazione comunale in quanto siamo un istituto molto attento a tutte le varie forme di arte. L’incontro sarà sicuramente utile ai ragazzi ma soprattutto al nostro corpo docente".