Venti studenti da "10 e lode" Assegni ai vincitori: tutti i nomi

Venti studenti premiati per meriti scolastici. E’ giunto alla sua 40’ edizione "10 e Lode", l’iniziativa promossa da Banca Valdarno per valorizzare la formazione delle giovani generazioni. La cerimonia, andata in scena mercoledì scorso all’Auditorium dell’istituto di credito a San Giovanni, ha visto la presenza dei vertici della Bcc, del sindaco Valentina Vadi, della preside del Liceo Varchi Chiara Casucci e dello scrittore valdarnese Filippo Boni. L’edizione 2023 è stata dedicata ai soci e ai figli dei soci che si sono messi in luce nell’anno scolastico 2021-2022. "Un premio – hanno ricordato il presidente di Banca Valdarno Gianfranco Donato e il direttore generale Stefano Pianigiani - che vuole riconfermare ancora una volta il legame stretto che c’è tra il merito nello studio e la crescita di un territorio.

Sono stati assegnati 500 euro per ogni laureato e il riconoscimento è andato a: Tommaso Failli, che ha conseguito la tesi in economia aziendale all’Università di Bologna, Samuele Gonnelli, laureato in ingegneria elettrica e dell’automazione nell’ateneo di Firenze, Maria Novedrati (biotecnologie mediche all’Università di Siena), Asia Romano (monitoraggio ambientale, tutela e ripristino all’Università di Torino) e Gianmaria Olmastroni, che ha conseguito la tesi a Firenze in economia aziendale. 300 euro sono invece andati a cinque diplomati alle superiori: Samuele Becattini e Sara Occhini all’Isis Varchi. Tommaso Morucci all’Isis Valdarno, Marta Occhini e Bianca Rialti al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.

Nove, invece, coloro che hanno conseguito il diploma alle scuole medie inferiori, che hanno avuto 200 euro di premio. Francesco Ciro Carola al Don Milani, Lorenzo Damiani, Bianca Ligori, Benedetta Martellini alla Masaccio, Francesca Marchese al Giovanni XXIII, Emma Pampaloni e Lorenzo Rotesi al Comprensivo di Figline, Serena Venanzi alla scuola secondaria di primo grado di Reggello e Sofia Ricci alle Marconi di San Giovanni.

Nel 2022 Banca Valdarno ha erogato oltre 200mila euro in sponsorizzazioni per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. "Crediamo che contribuire in maniera concreta alla crescita delle giovani generazioni sia fondamentale", hanno detto, all’unisono, Pianigiani e Donato, ricordando le risorse impiegate anche per il mondo scolastico.