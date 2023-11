Venti alberi piantati ad Aboca. Un omaggio ai neo genitori

SANSEPOLCRO

Venti alberi sono stati piantati ieri mattina ad Aboca in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero. Un albero per ogni nuova vita: questo, in sintesi, il "Progetto Mandorlo" avviato dalla healthcare company con sede a Sansepolcro. Un’idea per omaggiare la genitorialità dei dipendenti dell’azienda all’arrivo di un nuovo nato o di una nuova nata. Tanti alberi quanti i bambini e le bambine "nati in azienda" a partire dallo scorso giugno, mese in cui è stato varato il progetto. Olmo campestre, ciliegio, acero di riccio, sorbo, cerro e altre specie tipiche del territorio: tutte le piante posate sono state contrassegnate da targhette identificative, ciascuna con il nome del neonato a cui l’albero è dedicato. Perché "Progetto Mandorlo"? La scelta del nome non è casuale: si tratta infatti del primo albero che sboccia in primavera, ed è considerato segno di rinascita e rinnovo della natura. La mandorla è inoltre simbolo di fecondità, e in molte culture è addirittura associata alla nascita del mondo. Infine, l’olio di mandorle è un prodotto dalle molte proprietà, utile anche in gravidanza e durante il periodo dell’allattamento.

"Piantiamo un albero perché ogni nuova nascita è un momento di festa per noi – ha spiegato al momento della posa degli alberi Valentina Mercati, vicepresidente Aboca – e nel momento in cui il tasso di natalità in Italia tocca i minimi storici e molte donne si trovano costrette a vedere maternità e lavoro come alternative non conciliabili, vogliamo invece festeggiare la crescita delle famiglie che compongono la grande famiglia di Aboca. È un’occasione per ricordare a tutti coloro che lavorano con noi che la scelta di mettere al mondo una nuova vita può essere, da ogni punto di vista, pienamente sostenibile".