Ventenni trovati gravissimi nell'auto finita fuori strada nella notte: trasferiti a Siena

Arezzo, 26 febbraio 2022 - Li hanno ritrovati nell'auto fuoristrada. E' la scena che stamani si è presentata davanti ai soccorritori, chiamati da qualche automobilista di passaggio, lungo la provinciale 327 tra Cesa e Montagnano.

Due giovani, uno di 20 e l'altro di 25 anni. Quest'ultimo in arresto cardiaco: su di lui è stato usato il massaggiatore "Lucas". E' un dispositivo meccanico per compressione toracica facile da usare, che supporta soccorritori, personale di servizio sulle ambulanze, medici, infermieri o personale sanitario nell'effettuazione di compressioni toraciche efficaci e di qualità costante su pazienti in arresto cardiaco.

E' stato così tenuto in vita fino all'ospedale Le Scotte di Siena, dove i due feriti sono stati trasportati. Sono tutti e due residenti a Foiano. Sul posto tre mezzi di soccorso, i vigili del fuoco di Arezzo per liberare i giovani dalla carcassa dell'auo e i carabinieri di Cortona per ricostruire cosa sia successo.

IN AGGIORNAMENTO