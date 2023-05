"Vengo dalla Spagna Qui la vetrina sul mondo"

Pedro Diaz è arrivato dalla Spagna e ha scelto Oroarezzo per presentare le sue collezioni. è uno dei quattrocento espositori che da ieri contrattano ordini e affari con gli oltre trecento buyer arrivati da Oriente e Occidente. Tra gli stand si nota una forte presenza di imprenditori dalla Turchia, una ventina quelli accreditati, ma dopo tre anni dalla pandemia si sono rivisti anche gli americani interessati agli scambi commerciali sull’oro di Arezzo. Lungo i corridoi dove affacciano le vetrine delle aziende, si parla una lingua internazionale: è la bellezza, la creatività, l’estro, la manualità associata a una decisa impronta sull’innovazione e le nuove tecnologie, il trait d’union che supera i confini territoriali e trasforma la fiera in una cittadella del gioiello internazionale.

Pedro è tornato ad Arezzo con i campionari delle sue creazioni dopo gli anni della pandemia. "È la prima volta che riprendiamo a partecipare alla fiera aretina, dopo il 2019. Conosciamo bene Oroarezzo, lavoriamo con Ieg e per noi è la terza esperienza in questa manifestazione". Le attese fanno i conti con il rallentamento che i mesi di aprile e maggio segnano sui mercati nella prima parte dell’anno. "Dopo l’exploit del 2022 stiamo attraversando una fase in cui i mercati sono abbastanza calmi. C’è un rallentamento che speriamo di superare al più presto". Come si affronta? Pedro sfodera un sorriso: "Con pazienza e buono spirito".

LuBi