Veneri: "Sbloccate opere ferme da decenni"

"Grazie al governo di centrodestra si sbloccano infrastrutture attese da decenni in Toscana". La firma a Roma del protocollo per il completamento delle gradi opere sulle arterie autostradali, cerniera tra nord e sud Italia, segna un passaggio che gli esponenti toscanbi di Fratelli d’Italia rimarcano con soddisfazione. Nel giorno del faccia a faccia tra il ministro Matteo Salvini e il governatore toscano Eugenio Giani, il consigliere regionale aretino Gabriele Veneri insieme al collega Alessandro Capecchi (vicepresidente della

Commissione Trasporti) si soffermano sul fattore tempo: "Il ministero delle infrastrutture e il governo stanno dimostrando di voler far compiere un salto di qualità determinante alla mobilità nel centro Italia". Veneri e Capecchi sottolineano il passo in avanti con la firma del protocollo d’intesa per la realizzazione e il completamento di alcuni interventi infrastrutturali strategici per la Toscana.

"I finanziamenti e la volontà ci sono, adesso bisogna correre per dare a cittadini e imprese, le infrastrutture adeguate. Vogliamo ricordare che il protocollo prevede l’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A11 nel tratto Firenze–Pistoia, atteso da

troppo tempo, l’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1 nel tratto Incisa–Valdarno, la riqualificazione delle carreggiate esistenti e re-direzionamento delle stesse verso nord dell’Autostrada A1 Milano–Napoli nell’ambito dell’ampliamento alla terza corsia tra Barberino di Mugello e Firenze Nord". Gli esponenti regionali di Fratelli d’Italia si soffermano anche su un intervento che riguarda la provincia aretina, atteso da tempo: "Si tratta del secondo lotto della Bretella Le Coste-Casello

Valdarno, nel comune di Terranuova Bracciolini".

Un passaggio che i consiglieri regionali del partito del premier Meloni contestualizzano "nell’accelerazione che questo governo e il ministero delle infrastrutture intendono imprimere alla modernizzazione della rete infrastrutturale, a cominciare proprio dalla Toscana".