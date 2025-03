Veneri: "Da Giani nessun sostegno alle aziende"

"La giunta regionale disattende gli impegni presi in Consiglio a sostegno degli orafi". È quanto denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Gabriele Veneri. "Durante la discussione del bilancio, il Consiglio aveva votato all’unanimità una mozione promossa dai consiglieri aretini che invitava la giunta a finanziare un nuovo bando per gli impianti di videosorveglianza a tutela della sicurezza delle aziende orafe. L’iniziativa era nata per dare un aiuto concreto al settore che è stato ed è tuttora vittima di un’ondata di furti, ma anche per dare un importante messaggio di sostegno a questa attività produttiva che sta vivendo un momento particolarmente difficile per rimanere nei mercati internazionali e per garantire i posti di lavoro e stipendi adeguati ai dipendenti" spiega Veneri. "Eravamo soddisfatti che la mozione fosse stata votata all’unanimità e ci aspettavamo che la giunta recepisse l’indirizzo dato dal Consiglio, ma le cose stanno andando diversamente. La nota di attuazione della mozione firmata dall’assessore alla sicurezza Stefano Ciuoffo, ci informa che la Regione non aprirà un bando regionale per finanziare nuove telecamere di videosorveglianza nei Comuni del distretto orafo. Spiace che la Regione non abbia alcuna intenzione di reperire le risorse per rafforzare la sicurezza del settore". Un settore, sottolinea Veneri, che si conferma motore non solo dell’economia aretina ma anche dell’export toscano.

Gaia Papi