Venerdì Porta Fiorentina festeggia la vittoria

Inizia la festa a Porta Fiorentina. L’attesa è finita e finalmente il popolo arancio verde festeggerà con la tradizionale cena della vittoria il successo all’ultimo palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. Appuntamento in calendario venerdì 7 luglio, al circolo Le Fonti, il quartier generale del rione vincitore ormai in festa da metà giugno scorso. Certo, sono passate più di due settimane ma l’entusiasmo dentro il terziere non si è spento, anzi: per gli arancioverdi la voglia di far festa è quella di tre domeniche fa, quando Dino Pes, detto Velluto, su Abracadabra coronò il sogno del popolo guidato dal priore Federico Golini portando a casa la vittoria numero quindici per il terziere di Porta Fiorentina. Non "una" semplice vittoria, bensì la vittoria, quella del sorpasso sugli avversari, Rione Cassero e Porta Romana, rimasti a quota 14 palii vinti, in attesa dell’edizione 2024 per pareggiare i conti. Da quel giorno, il 18 giugno, al circolo le fonti di Porta Fiorentina sono iniziati i glory days del terziere, elettrizzato e gasato per il palio vinto. In attesa della data definitiva per l’autentica cena della vittoria la comunità arancio verde non aspettò un momento per far festa. Subito, dal martedì successivo avevano preso il via le iniziative per i festeggiamenti del palio 2023 con cene e cenini. "C’è un palio da festeggiare", si leggeva sulla pagina Instagram del terziere di Porta Fiorentina che intanto era diventato un album di famiglia, quella arancio verde, dove tutti i rionali, grandi e piccini, avevano condiviso uno scatto della loro giornata e della festa a venire. Presenti al banchetto, oltre ai due fantini, Dino Pes e Giosuè Carboni, detto Carburo, anche la proprietà dei cavalli e lo staff veterinario. "Festeggeremo tutto l’anno", ci dice il priore Federico Golini, "anzi, il rione è già al lavoro per portare avanti le sue iniziative". Ed ecco che lunedì, dopo due anni di stop, ritorna il "Verdearancio summer camp" per i bambini tra 7 e 15 anni al Villaggio del Giovane di Castiglion Fiorentino.

Luca Amodio