Veicoli elettrici: nuove stazioni di ricarica lungo l’Autosole

E’ arrivato a conclusione il piano di installazione delle stazioni di ricarica ad Alta Capacità per i veicoli elettrici in Toscana che Free To X sta portando avanti sulla rete nazionale in gestione. Attivate 6 stazioni di ricarica, 5 sulla A1 Milano-Napoli, 2 sono in direzione Milano, Badia al Pino Est, Arno Est, 2 in direzione Napoli, Badia al Pino Ovest e Arno Ovest, e Firenze Nord accessibile da entrambe le direzioni, con una interdistanza di 60 km tra una stazione e l’altra. Peretola Sud sulla A11.