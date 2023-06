Vecchia 3Bis: sos lavori "Aspettiamo l’ok da Anas"

di Claudio Roselli

Diversi passi in avanti dal punto di vista burocratico, ma sul piano concreto ancora nulla sui lavori di ripristino della vecchia statale 3 Bis fra Valsavignone e Canili di Verghereto, la complanare della E45 inagibile da una venticinquina di anni. "Il Comune di Pieve Santo Stefano sta sollecitando l’Anas – precisa il sindaco Claudio Marcelli – e la Provincia di Arezzo, tramite l’ingegner Paolo Bracciali, si sta adoperando perché venga utilizzata la progettazione già autorizzata nel 2021 con il permesso a operare. Aspetto pertanto il nulla osta dall’Anas per ciò che riguarda il primo milione e 200mila euro del contratto, anche se è stato scritto e inviato all’attenzione del ministero il cronoprogramma dei cinque milioni, specificando che quattro e mezzo sono da spendere per i lavori della vecchia strada nel tratto iniziale di un chilometro e 200 metri, mentre il restante mezzo milione servirà per l’eliminazione della vegetazione e per la progettazione del secondo lotto. Spero che dall’ente nazionale delle strade arrivi finalmente l’ok, non dimenticando un particolare importante: nel 2017, ossia molto prima che il viadotto Puleto venisse chiuso, erano stati riconosciuti ad Anas i due milioni e mezzo di euro per la ex Tiberina: soldi mai spesi, nonostante il progetto fosse stato pagato".

È incredibile come li situazione di stallo persista, nonostante a fine luglio 2022 sia stato firmato proprio a Pieve il protocollo d’intesa fra Comune e Provincia (poi si è aggiunta anche la Provincia di Forlì Cesena) per la presa in carico della strada; non solo: il giorno seguente l’allora governo presieduto da Mario Draghi aveva approvato l’emendamento sul primo stralcio di finanziamenti, quello sopra ricordato pari a cinque milioni di euro. Ma da quel momento, ancora niente: "Mi batterò fino a quando non vedrò aperto il cantiere – ha replicato Marcelli – perché solo allora considererò chiuso il lungo capitolo di partenza e a quel punto, una volta iniziati, i lavori non potranno essere lasciati a metà, ma tutto dipende da Anas: manca il suo assenso, che poi diventa una manifestazione di volontà nei confronti di un’alternativa importante alla E45, specie durante il periodo invernale. Crediamo che di pazienza ne abbiamo avuta abbastanza: solo dalla chiusura del Puleto, sono trascorsi quasi quattro anni e mezzo".