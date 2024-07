Vecchi: "Un passo in avanti verso la strada della sicurezza" La Lega Salvini Premier di Arezzo sottolinea l'importanza della sicurezza dei cittadini come priorità politica, ringraziando l'onorevole Nisini e il sottosegretario Molteni per il loro impegno. Il Governo si impegna a tutelare la comunità aretina e le imprese locali dalla criminalità.