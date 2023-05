Vasi di Mecenate Nuove sale all’Archeologico

di Angela Baldi

Gli Arretina Vasa o vasi in terra sigillata aretina sono una produzione tipica dell’Arezzo romana, intorno all’epoca di Mecenate. Questa ceramica fine da mensa, caratterizzata da un colore rosso brillante e prodotta nella versione liscia oppure decorata a rilievo, in pochi anni ottenne un grandissimo successo e una diffusione commerciale straordinaria, raggiungendo tutte le province dell’impero e anche diverse regioni al di fuori di esso, compresa l’India.

Spesso gli autori romani usavano l’espressione Arretina vasa intendendo “ceramica”, un po’ come quando si usa il termine commerciale scotch anziché nastro adesivo o jeep per un fuoristrada; questo testimonia la fama della produzione chiamata dagli archeologi terra sigillata aretina.

Produttori e lavoranti si moltiplicarono e aprirono succursali presso i punti di imbarco e i ricchi mercati della Gallia e dei confini controllati militarmente, il che portò fama e ricchezza alla città di Arezzo.

A queste ceramiche è dedicato il nuovo allestimento delle sale del Museo Archeologico Mecenate, diretto da Maria Gatto, con 29 vetrine e più di trecento straordinari reperti è stato presentato da Massimo Osanna, Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, Stefano Casciu, Direttore regionale musei della Toscana, Maria Gatto, Direttrice Museo archeologico nazionale di Arezzo e da Francesca Condò, Coordinatrice dell’unità operativa Allestimenti della Direzione generale Musei.

Le sale con un nuovo racconto museale sono state realizzate con un progetto sperimentale della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Toscana per offrire ai tanti pubblici che frequentano il museo, e non solo agli specialisti e agli studiosi, un percorso di visita con diversi itinerari storici e tematici personalizzabili.