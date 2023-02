Vasca per partorienti riaperta alla Gruccia

Riaperta in occasione della ricorrenza di San Valentino la vasca per il parto in acqua all’Ospedale del Valdarno. Da ieri questo tipo di servizio che attrae circa 100 partorienti all’anno è tornato attivo al Santa Maria alla Gruccia. Le mamme che vorranno dare alla luce il proprio bambino nella vasca parto-travaglio potranno tornare a farlo. "Finalmente chi vorrà potrà far nascere il proprio figlio in acqua - ha dichiarato la dottoressa Patrizia Bobini, direttrice del nosocomio valdarnese - La vasca è tornata in funzione nel giorno di San Valentino dopo i lavori di manutenzione disposti dalla Asl Toscana Sud Est, esaudendo così il desiderio di molte mamme che ci hanno scritto delle mail per sapere quando sarebbe tornata in funzione. Le ultime mail sono arrivate pochi giorni fa. Alcune future mamme mi hanno addirittura chiesto di avvertirle". I lavori strutturali e di manutenzione disposti dall’azienda sanitaria e i controlli costanti effettuati dai tecnici sui punti di adduzione dell’acqua hanno consentito quindi di rendere nuovamente accessibile la vasca, allestita nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale della Gruccia e rimasta chiusa da luglio 2022. Sulla vicenda intervenne nel mese di dicembre anche il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, in concomitanza con il ventennale dell’apertura del nuovo ospedale di vallata. Il primo cittadino sottolineò come la paralisi del servizio avesse costretto decine di mamme a rinunciarvi, dal momento che questa opportunità non si trova in altre strutture ospedaliere della provincia di Arezzo. Una nuova vasca era stata installata nel 2019 proprio per via dell’ampio utilizzo che ne viene fatto e il presidio della Gruccia rientra tra i punti nascita con il maggior ricorso al parto in acqua a livello regionale.