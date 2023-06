Vasari: lettera riappare dopo 22 anni Rubata in Fraternita, spunta a Londra Stava per essere battuta all’asta

di Lucia Bigozzi

Ventidue anni in giro per l’Europa e forse oltre, lontano da Arezzo e dal Palazzo di Fraternita che l’ha custodita fino al 2001. Poi il furto e l’oblio calato sul manoscritto di Giorgio Vasari oggi recuperato e riconsegnato all’Archivio dell’antico istituto. È una storia degna della trama di un thriller ma il "the end" rovescia il clichè: stavolta la "vittima è salva. E Arezzo ritrova uno dei suoi tesori: la lettera autografa, datata 18 marzo 1566 è indirizzata ai "Miei Obsservandissimi, e Rettori della Fraternita di Santa Maria Misericordia d’Arezzo". A quel tempo, Vasari ha 63 anni, e sette anni dopo morirà lasciando tutto il suo patrimonio alla Fraternita dei Laici.

Il documento è stato rintracciato a Londra e sulle sue orne si sono messi i carabinieri del Nucleo specializzato nella tutela del patrimonio culturale di Firenze, diretti dal comandante Claudio Mauti. Il giallo si apre con la sparizione della lettera di Vasari dal contenitore catalogato nell’Archivio di Fraternita. "è stata tagliata in un lembo del contenitore dove si rintracciano segni evidenti" spiega Pierluigi Rossi, primo rettore di Fraternita durante la cerimonia di consegna del manoscritto a Firenze, non a caso nell’Auditorium Vasari degli Uffizi, presieduta dal direttore delle Gallerie Eike Schmidt. Secondo gli investigatori, il furto sarebbe ancora precedente, tra il 1998 e il 1999. Ma la prima denuncia viene fatta nel 2001 e sette anni dopo, nel 2008, che i carabinieri di Arezzo ricevono un’altra denuncia dai vertici della Fraternita e le indagini ripartono dopochè una studiosa intenta a consultare il faldone che avrebbe dovuto contenere la lettera, segnalò ai responsabili dell’Archivio che in quel faldone non c’era. Indagini e lavoro sotto traccia degli specialisti dell’Arma, fino al 2020 quando il manoscritto torna alla luce: a Bruxelles gli eredi di un noto collezionista belga decidono di venderlo e si rivolgono alla casa d’aste Sotheby’s di Londra, ignari della provenienza originaria e sopratutto che fosse stato rubato. "Sotheby’s si è interessata presso la Fraternita dei Laici per vedere la legalità o meno della lettera. Chi voleva mettere in vendita il bene, una volta scoperta l’origine, ha accettato di restituirlo", spiega Mauti.

Il valore della missiva è stimato tra i 15 e i 20mila euro ma c’è un valore inestimabile che rende unica l’opera perchè attraverso il contenuto si può scoprire un Vasari privato: scrive ai rettori di Fraternita e parla del pittorre fiammingo Giovanni Stradano e di un’opera, indica cifre per i compensi, ma riferisce anche di "essere stanco e di un tempo di riposo di quattro mesi che poi non si è verificato. È una lettera che adesso vogliamo presentare alla città con un’iniziativa nelle prossime settimane" annuncia Rossi che in accordo con il sindaco Alessandro Ghinelli, sta lavorando all’evento.

"Il manoscritto di Vasari è patrimonio della città. Ho invitato ad Arezzo il direttore degli Uffizi Schmidt per la cerimonia. Apriremo il Palazzo a visite gratuite in un percorso di grande livello culturale", aggiunge.

La lettera di Vasari è tornata in Fraternita ma da qui parte una nuova missione alla scoperta degli indizi che Vasari consegna: il pittore fiammingo e l’opera. Quasi come una "mappa" per arrivare ad altri tesori.