"Vasari, la piazza dei due giganti". San Francesco tra Piero e mostra. Casciu: "Un lancio per tutta la città"

Piero e Vasari. Uno accanto all’altro nell’anno d’oro che lancia la grande mostra di Arezzo, per il centenario dedicato all’artista. La galleria d’arte contemporanea sarà il quartier generale con i "gioielli" di Vasari arrivati dall’Italia e pure da oltre oceano, New York e perfino Londra. Ma in piazza San Francesco Piero e Vasari dialogheranno nell’itinerario che legherà gli appassionati del Cinquecento in un percorso obbligato - e unico nel suo genere - tra gli affreschi della basilica e i dipinti nella Galleria, accanto. E per Arezzo il grande evento dell’autunno sarà "un bellissimo focus sulle opere tra le più affascinanti dell’artista", spiega Stefano Casciu, direttore del Polo museale toscano. Perchè "il coinvolgimento di tutta la città, nel percorso diffuso tra i luoghi e le opere di Vasari, sarà molto importante". Perchè quando una città si riconosce in una figura così rilevante è sempre un momento di condivisione non solo dentro le mura, ma sopratutto fuori, nel resto d’Italia e del mondo che si prepara a puntare su Arezzo.

L’occasione è davvero unica, perchè mai come in questo anno, Piero e Vasari saranno così vicini e così al centro delle richieste dei visitatori. Quelli che adesso si godono l’incontro ravvicinato con gli affreschi che narrano la leggenda della Vera Croce, su nei ponteggi allestiti per la ripulitura del capolavoro, e i tanti che già stanno "intasando" i siti dedicati della Fondazione InTour che ha stretto un patto col Polo museale toscano per la gestione dei musei statali e la loro valorizzazione attraverso un piano di marketing culturale che corre sul web senza confini e chiama in città chi sa bene che al rendez vous con due giganti del Rinascimento non si può rinunciare.

"Vasari è una figura centrale per il Cinquecento toscano, per la sua qualità di intellettuale, uomo di corte, politico e architetto, pensiamo agli Uffizi o al Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio", spiega Casciu. L’itinerario alla scoperta dell’artista, dalla città si allarga alla provincia, laddove musei e chiese ne custodiscono i tesori. Ma è nelle sale della Galleria che si potrà entrare nel "cuore" della sua arte. Il viaggio del Polittico di Lorenzetti verso la mostra sulla pittura del ’300 al Metropolitan Museum e subito dopo alla National Gallery, entrambe custodi di capolavori vasariani, può rappresentare il passepartout per il privilegio di osservare da vicino opere preziose. Casciu ha fiducia che il collegamento si possa aprire e che da questo link si centri uno degli obiettivi al quale il Comitato scientifico presieduto da Cristina Acidini e Carlo Sisi sta lavorando. E annuncia il prestito della Chimera "per tutto il tempo della mostra su Vasari". Evento nell’evento. Intanto, lui torna su quei ponteggi dove ha salvato il capolavoro di Piero nella straordinaria opera di restauro. Aspettando Vasari.