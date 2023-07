Varo per la mostra "Michelangelo rapito"

Inaugurata ieri a Poppi la mostra "Michelangelo rapito". A tu per tu con iconiche opere d’arte che, durante la seconda guerra mondiale, trovarono la salvezza nel Castello di Poppi e che adesso tornano nell’antico maniero con una modalità originale. È l’opportunità che offre ai suoi visitatori Michelangelo Rapito, capolavori in guerra dagli Uffizi in Casentino, la mostra inaugurata ieri pomeriggio al Castello di Poppi, che prosegue fino al 28 gennaio 2024 e ricostruisce la rocambolesca vicenda che ebbe come protagoniste centinaia opere d’arte degli Uffizi e dei musei fiorentini prima messe in salvo, poi trafugate dai nazisti e alla fine recuperate. A inaugurare l’esposizione il sindaco di Poppi Carlo Toni, la curatrice Alessia Cecconi con Denise Vangelisti dell’Associazione Prospettiva Casentino, sostenitrice del progetto.