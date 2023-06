Variazione al bilancio regionale, per Arezzo una palestra scolastica da 300 mila euro

"In Consiglio regionale abbiamo approvato una variazione di bilancio grazie alla quale sarà possibile attuare misure aggiuntive o migliorative, rispetto alle previsioni di fine anno, su settori strategici quali la tutela del territorio, la salvaguardia della salute, la difesa del suolo, la promozione della cultura e del diritto allo studio. Accanto a queste misure, la variazione contiene provvedimenti destinati ad interventi puntuali, con i quali si vanno a risolvere alcune problematiche emerse sui territori". Così il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione consiliare Lucia De Robertis, salutano l’approvazione della variazione al bilancio regionale attraverso la quale sono stati decisi una serie di contributi straordinari per la realizzazione di opere pubbliche necessarie in alcuni comuni della città e della provincia.

Per quanto riguarda il comune di Arezzo sono in arrivo trecentomila euro finalizzati alla costrizione di una palestra scolastica a servizio della scuola "Piero della Francesca" in Via Malpighi.