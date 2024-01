"Variante del Corsalone: tutto fermo". Il Pd va all’attacco del sindaco Vagnoli

di Sara D’Alessandro

"Apprezziamo l’iperattivismo del nostro sindaco sul tema delle strade e in particolare la strada di fondovalle e i passi appenninici, chiedendo giustamente l’impegno degli enti competenti, ma questo cozza con la sua posizione del tutto attendista in relazione ad un’opera che interessa direttamente il nostro comune, ma che in realtà è molto importante per tutta la vallata, in quanto darebbe risposta ad uno dei problemi irrisolti nella viabilità. Ci riferiamo alla variante del Corsalone, per la quale il Comune , è ormai da tre anni in posizione di stallo, in attesa che la proprietà dia attuazione alle ordinanze emesse in conseguenza delle vicende giudiziarie che interessano l’area". Con queste parole il segretario del Pd , Fernando Piantini, prende posizione riguardo al progetto della variante del Corsalone e commenta le recenti dichiarazioni del sindaco sul tema della viabilità in Casentino.

Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco Filippo Vagnoli, si era schierato dalla parte dei cittadini e degli imprenditori che hanno sollecitato un incontro con le istituzioni per la risoluzione dei numerosi problemi del passo dei Mandrioli, che collega la valle del Savio con il Casentino, pesando enormemente su diverse fasce della popolazione: non solo pendolari e privati, ma anche aziende e strutture turistiche.

"Oltre alla evidente pericolosità – aveva dichiarato – ci sono disagi che non sono più sostenibili da ogni punto di vista, non ultimo quello informativo. Per questo, Provincia di Arezzo e Regione Toscana, devono assolutamente trovare con i colleghi romagnoli un canale di accordo e comunicazione attraverso il quale si possa andare agevolmente e velocemente ad una soluzione definitiva del problema Mandrioli". Vagnoli era inoltre entrato nel merito della viabilità di fondovalle, definendola "antiquata" e non al passo con i tempi, sottolineando come i cantieri non apportino le migliorie auspicate da tempo. La variante del Corsalone, è oramai da anni al centro di un acceso dibattito in Casentino, nel corso del tempo, non sono state poche le problematiche emerse per portare a termine il progetto.

Piantini ribadisce che dopo i sopralluoghi di Arpat, che avevano rilevato la presenza di rifiuti pericolosi nell’area ex Sacci, nonostante l’ordinanza di provvedere entro quindici giorni alla messa in sicurezza del sito, che non è stata soddisfatta dalla proprietà, il comune non si sia attivato in questo senso con i poteri concessi dalla legge. "Se questo fosse stato fatto già qualche anno addietro – afferma – oggi probabilmente la variante del Corsalone, sarebbe già stata realizzata e avremmo un miglioramento certo della strada di fondovalle". Nel frattempo si fa attendere la risposta del sindaco Vagnoli che, sollecitato a farlo, per ora non replica.