Variante a Bibbiena, il "no" degli imprenditori: la proposta alternativa

Il Comitato esercenti, imprenditori e professionisti del Corsalone dice no alla variante.

"Ancora una volta ribadiamo il nostro fermo dissenso - dicono - su un’opera che dopo dieci anni di tira e molla vedrebbe spendere da parte della Regione decine e decine di milioni di euro per realizzare l’ennesimo e discutibile maquillage".

Ed i motivi sono presto spiegati: "La Variante del Corsalone così come è designata dalla Regione - dicono gli imprenditori - è un’opera non necessaria e altamente dispendiosa, inoltre l’area delle ex cementerie Sacci, su cui dovrebbe passare parte del tracciato, risulta ancora da bonificare e l’intervento prospettato non andrebbe a ricucire il tessuto urbano ma solo a indebolirlo. Il progetto approvato inoltre è arrivano nel tempo alla cifra astronomica di 30 milioni di euro, per soli 2,8 km di variante della Sr71".

La proposta di imprenditori e associazioni di categoria del Casentino è invece un’altra.

"Pensiamo ad un intervento alternativo - ribadiscono - che vada a insistere principalmente sull’attuale tracciato. Una soluzione che porterebbe diversi risultati: innanzitutto si prevede l’utilizzo di circa un quarto delle risorse che la Regione impiegherebbe per il progetto ora in essere. Le somme risparmiate si potrebbero così impiegare per la messa in sicurezza dei tratti a valle e a monte dell’abitato del Corsalone. Insistere sul tracciato in essere permette poi di ricucire urbanisticamente l’abitato con interconnessione delle zone produttive e abitative. Si potrebbe poi salvaguardare la ciclo pedonabile, di recente costruzione, e il tronchetto ferroviario, ristrutturando e ammodernando la stazione del Corsalone. Verrebbe poi messo in sicurezza il tratto Pollino-Fontechiara e anche recuperata a fini produttivi l’intera area ex Sacci. Riteniamo che sia necessaria una riflessione su come garantire al Casentino un agevole sbocco sia a sud verso Arezzo, che a nord verso Firenze".

L’appello finale: "Ci rivolgiamo al Consiglio Regionale e al suo presidente affinché si possano superare le attuali incomprensibili che impediscono di affrontare le necessità strutturali della vallata".