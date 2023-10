Varese atteso a Venezia con coach Bialaszewski che rischia la panchina

Una domenica importante per Cremona e Varese, chiamate a due prestazioni di alto livello in un momento non semplice. La Vanoli sarà di scena a Scafati, contro l’ex capitano di Olimpia Milano Nando Gentile e il canturino Pino Sacripanti. Dopo alcune buone prestazioni Demis Cavina cerca il secondo successo stagionale per allungare sul fondo della classifica.

Trasferta delicatissima per Varese, con Tom Bialaszewski a rischio panchina. A Venezia, più che il risultato, conterà la prestazione, mentre il club è dato anche sulle tracce di Riccardo Moraschini per dare un maggiore equilibrio al quintetto. "Arriviamo da un ko e quindi dobbiamo ricominciare a giocare il nostro gioco per tutti i 40 minuti di partita evitando quei vuoti di 2-3 minuti in cui concediamo troppo e giochiamo male. Se riusciamo ad essere consistenti e costanti per tutta la partita allora abbiamo una grandissima opportunità di cominciare a cambiare questa situazione per la quale tutti, giocatori e persone di Pallacanestro Varese, sono estremamente dispiaciuti" il commento dell’assistente Herman Mandole. Alessandro Luigi Maggi