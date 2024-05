Vannacci sfida pioggia e Codacons: "Porto i miei valori in Europa: voglio più meritocrazia e libertà"

Il generale Roberto Vannacci candidato alle Europee per la Lega arriva puntuale al suo primo comizio in città. Alle 17 è già in piazza San Jacopo, ad aspettarlo solo poche decine di persone. Colpa del maltempo o forse di pensieri che alcuni elettori non condividono. Fatto sta che il generale salito sul palco per mezz’ora viene applaudito e anche insultato da una donna. Ma lui tira dritto e non si fa fermare neppure dalla pioggia. Proprio dalle gocce d’acqua che cadono inizia il proprio discorso.

"Buonasera a tutti, come vedete piove, queste sono nuvole mandate dagli avversari, ma a me non frega nulla dei fulmini, delle saette o del libeccio, quello che conta è il timoniere. A Bruxelles potranno scatenare tutti gli eventi naturali ma i principi e i valori ai quali faccio riferimento non cambieranno, quindi preparatevi". Le premesse del generale sono puntuali e precise. E poi passa alle motivazioni della sua candidatura.

"Ho due figlie di 10 e 12 anni e vorrei dare loro un’Italia e un’Europa migliore rispetto a quella di adesso. Vorrei un’Europa più sicura dove una donna, una ragazza, una bambina non debba avere paura ad uscire per le strade a qualunque ora del giorno e della notte in sicurezza. E per questo dobbiamo far sentire le nostre ragioni, lavorando alla pari, per garantire uguali regole senza appiattirsi a regole generali".

Altro punto toccato dal candidato Vannacci è il concetto di identità. "Abbiamo caratteristiche comuni, tradizioni, religione e parliamo la stessa lingua anche se qualcuno vorrebbe farcela cambiare e vorrebbero appiattirci, ma noi abbiamo una cosa che altri non hanno, siamo nati e viviamo nel Paese più bello al mondo. E questo ci rende unici nel confrontarci con il resto del mondo. In tutta Europa ma anche oltre ci invidiano per le nostre capacità. Perché aldilà della lingua inglese che si usa per motivi commerciali ed economici, in ogni parte del mondo si potranno trovare intellettuali, artisti o ingegneri che rappresentano la grande Italia. Continuiamo a portare avanti le nostre idee, la nostra cultura le nostre tradizioni, perché nessuno potrà togliercele. Se c’è qualcuno che lo fa, è lo stesso italiano unico nemico che accetta e si piega alle usanze altrui. Vorrei inoltre un’Europa più meritocratica, dove un giovane con le proprie capacità possa raggiungere il proprio traguardo senza passare attraverso caste o lobby".

Intanto Vannacci risponde al Codacons: "Io ineleggibile in Europa? Hanno risposto i miei avvocati: il Codacons studi meglio gli aspetti legislativi".

Il generale ieri ha scelto Arezzo, come prima tappa, perché invitato dal presidente del comitato culturale "Il mondo al contrario" Cristiano Romani. Al comizio ha partecipato anche l’euro parlamentare della Lega Susanna Ceccardi, anche lei candidata alle europee.

Barbara Frasconi