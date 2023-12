Vanessa il ritorno. Incontrada va al Petrarca

Una commedia travolgente per il ritorno ad Arezzo di Vanessa Incontrada. Questa volta non nei panni del vice questore Fosca Innocenti della tv ma a teatro. Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? È il titolo dello spettacolo in programma al Teatro Petrarca di Arezzo stasera e domani alle ore 21. Una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta e con Fabio Avaro, Siddharha Prestinari, Nick Nicolosi. Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su sé stessa. Cosa succederebbe se queste stesse persone, per lo scherzo di uno di loro, si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.

Sempre stasera ma alle 21.15, al Teatro Comunale di Cavriglia si conclude l’ottava edizione della rassegna Materiali In Scena organizzata dal Comune e da Materiali Sonori, con l’anteprima del nuovo spettacolo allestito dal trio più straordinario di attrici toscane: Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Si tratta di una rilettura di "Piccole donne crescono" (a cui è stato aggiunto un previdente punto interrogartivo), capolavoro della scrittrice americana Louisa May Alcott, pubblicato la prima volta nel 1869. Morozzi, Meacci e Riondino, che ha composto anche testi e musica originali, sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. Hanno curato anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale per far emergere sia gli aspetti moralistici e i precetti etici tradizionali nei quali Jo, Meg, Amy e Beth sono inserite. Ma anche la loro rabbia nei confronti delle costrizioni sociali e dell’onnipresente maschilismo.