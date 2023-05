Travolta e uccisa dall’auto pirata, “Era ubriaco, tasso altissimo, non doveva guidare”

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 1 maggio 2023 – Il pirata della strada non era solo era ubriaco quando sabato mattina ha travolto Vanessa Bonatti in via del Varco a Vaggio, uccidendola sul colpo. Era super ubriaco.

La conferma arriva dagli inquirenti, dopo aver ricevuto i risultati delle analisi del sangue: hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5: il limite è 0,5, siamo al triplo del tasso consentito.

Marco Vestri, l’investitore, ora è agli arresti domiciliari, accusato di omicidio stradale pluriaggravato dall’omissione di soccorso e dalla fuga. Ma quel tasso è un’aggravante pesantissima, con la fuga verso il massimo per l’omicidio stradale

I carabinieri di San Giovanni Valdarno, al momento del fermo, si erano accorti che qualcosa non andava. Tant’è che avevano immediatamente sottoposto il 55enne ad una serie di accertamenti per chiarire quale fosse lo stato psicofisico del conducente dell’Opel Meriva nell’attimo dello schianto fatale.

Da qui la conclusione: sarebbe stato quasi un miracolo fosse rimasto lucido. In passato era stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, ed era il motivo per cui la Prefettura di Firenze gli aveva sospeso la patente fino a dicembre.

Terminata la sospensione e passate le visite mediche di rito, evidentemente ne è poi tornato in possesso, fino a quando la sua guida spericolata non ha spezzato la vita di una donna innocente. L’udienza di convalida è probabile si svolga domani.

«Ora dovrò dare il mille per mille, perché i tuoi stupendi fiori non mi abbandonino anche loro" scrive Lorenzo, che affida ai social un pensiero delicato per la sua amata Vanessa, strappata ai suoi cari in un battito di ciglia, mentre stava rincasando dopo la consueta passeggiata mattutina in compagnia dei cani.

Continuano ad arrivare senza sosta messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, colpita nel profondo dalla scomparsa di una persona capace di dispensare sorrisi a chiunque incontrasse. Ilaria, su Facebook, sintetizza con queste parole il suo legame con Vanessa: "Ti ricorderò sempre per la tua simpatia, la tua passione per le orchidee e la tua dolcezza con gli animali".

"Non ci posso credere" è il commento più frequente. Valdarno aretino e fiorentino piangono la morte della cinquantenne. Ed è soprattutto il mondo dell’associazionismo, in cui Vanessa era particolarmente attiva, che non riesce a metabolizzare una fine così violenta e improvvisa.

«Vanessa era una persona solare, sempre sorridente - è il ricordo dell’Aicsef Valdarno, di cui era socia e fondatrice assieme al compagno - grande lavoratrice e sempre pronta a sposare cause che avevano al centro la difesa verso i più deboli. Era una persona disponibile e aperta. Amava tanto i due suoi cani, Yuma e Dodo, la natura, soprattutto le sue orchidee e le rose, la pallavolo e naturalmente il compagno Lorenzo. Amava la vita. Era un’amica per tutti noi. Una tragedia incomprensibile quella che si è abbattuta su Lorenzo e la famiglia di Vanessa".

E ancora la Unomaglia ValdarnInsieme, squadra di pallavolo femminile: "Sembra che il tempo non sia passato, pare ieri che andavamo a fare l’aperitivo prima dell’allenamento… E invece la notizia che ci ha devastato tutti quanti ci ha riportato a questa realtà triste. Ci mancherai, nessuna frase renderà mai giustizia al profondo vuoto presente adesso in ognuno di noi".

La salma della vittima non è ancora esposta alla cappellina della Misericordia in piazza San Francesco a Figline, poiché bloccata dalla Procura. Ma dovrebbe tornare a breve nella disponibilità dei familiari: il funerale potrebbe essere celebrato dunque tra mercoledì e giovedì.