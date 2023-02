Vandelli suona: è tutto esaurito

Tutto esaurito questa sera per il concerto di Maurizio Vandelli (nella foto). La cena spettacolo in programma alle Stanze Ulivieri a partire dalle 20 è andata sold out nel giro di pochi giorni e sono attive le liste d’attesa per poter prendere parte all’evento. Lo storico membro degli Equipe 84 arriverà a Montevarchi per una serata in cui ripercorrerà i più grandi successi della celebre band all’apice del successo tra gli anni Sessanta e Settanta. Lo spettacolo sarà presentato da Lorenzo Giusti.