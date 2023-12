Vandali scatenati contro la pizzeria: "Basta, siamo costretti a chiudere"

Elisa Mineo e Cristiano Petrarca gettano la spugna. I gestori del ristorante-pizzeria Diner Cafè di via Mannozzi a San Giovanni abbasseranno definitivamente la saracinesca. Niente veglione o semplici cene, la loro è una decisione sulla quale non torneranno indietro scaturita dai tanti atti di teppismo subiti nel corso dei sei anni di presenza oltre a un raid vandalico, nel vero senso della parola, di poco più di un mese fa che ha prodotto danni per 7 mila euro coperti solo in piccola parte dall’assicurazione. Nonostante i loro appelli, la voglia di poter comunque continuare al netto di incassi non proprio come quelli di un tempo hanno optato per questa dolorosa scelta, non è un caso che tutte le attrezzature del ristorante cucina compresa siano già finiti nei mercatini dell’usato presenti sui social. E per il momento non se ne parla di aprire altrove, tanta è la delusione di dover archiviare un importante capitolo del loro percorso professionale che, in questo lasso di tempo, non ha mai vissuto momenti troppo sereni per la continua presenza di baby gang che, tutt’oggi, infastidiscono anche chi vorrebbe fermarsi magari nelle ore serali per mangiare una semplice pizza: "Speravo, afferma la Mineo, che qualcosa potesse cambiare dopo il furto avuto lo scorso novembre ma nessuno si è mai interessato alla nostra vicenda e siamo costretti a darla vinta a chi, giornalmente, con piccoli e grandi dispetti ha intralciato il nostro lavoro. Troppi i delinquenti, sono e siamo stanchi del tutto e allora nostro malgrado crediamo che la scelta di chiudere sia la più scontata". All’esterno del locale ci sono anche tre telecamere di videosorveglianza, peccato però che non funzionino: "E anche questa cosa l’abbiamo fatta più volte presente ma nessuno ci ha ascoltato, chi si diverte a darci noia e ad allontanare i clienti dal nostro locale lo sa perfettamente e quindi agiscono liberi perché già sanno che non saranno puniti".

Si sono sentiti lasciati soli dalle istituzioni, alla resa dei conti è questa la cosa che fa più male: "Ho parlato più volte con il sindaco, le forze dell’ordine ma nessuno si è mai mosso per darci un aiuto concreto, ci siamo sentiti lasciati soli dalle istituzioni quasi come se a San Giovanni interessasse soltanto Corso Italia. A fronte di tutto ciò non ci sono i presupposti per andare avanti, c’è gente che ha paura a venire da noi e non abbiamo la benché minima intenzione di accumulare debiti solo per il gusto di tenere aperto il ristorante".