Vandali in azione, è polemica. Rovesciano un cassonetto e manomettono cabine: "Ora basta"

San Giovanni (Arezzo), 30 ottobre 2023 – Vandali in azione sabato notte a San Giovanni. Un cassonetto rovesciato in via Vittorio Veneto, un supporto in cemento sradicato in viale Diaz e due cabine del gas aperte nel quartiere Oltrarno. "Sono azioni intollerabili nei riguardi della nostra città, prive di qualsiasi senso di responsabilità, di amore e di cura per il luogo in cui viviamo" ha tuonato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, che ha postato sui social le foto che descrivono benissimo quanto accaduto. "Andrò a fare denuncia ai carabinieri - ha fatto sapere - perché possano essere individuati gli autori di questi atti vandalici". Il primo cittadino aveva lanciato l’allarme vandalismo già nel luglio scorso, implementando tutta una serie di misure volte al controllo dei beni patrimonio della collettività. In primis era stato potenziato il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, poi in estate sono stati introdotti anche turni notturni della polizia municipale. In parallelo sono stati rafforzati i progetti di educativa di strada, che hanno lo scopo di recuperare le situazioni di disagio sociale sottese alla manifestazione di atti vandalici. Potrebbero essere proprio le telecamere collocate in città a rivelare l’identità dei vandali, consentendo dunque di attribuire le responsabilità degli ultimi gesti sconsiderati.

È stato un anno particolare per il comune di San Giovani Valdarno, che ha visto emergere una serie di criticità legate alla sicurezza causate soprattutto da gruppi di adolescenti, che hanno compiuto atti vandalici anche nei confronti di beni dall’alto valore artistico-architettonico. Sono stati presi di mira il Centro di Geotecnologie, con il resede esterno che è stato danneggiato con scritte sulle pareti e con la rottura di un muretto, per un costo di ripristino pari a 400 euro. Poi è stata la volta dei giardini Falcone e Borsellino in cui sono state rovinate in più occasioni "le 4 panche", frutto di un progetto realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con i licei Giovanni da San Giovanni. Colpito anche il Giardino di’ Noce, in cui sono state danneggiate le sedie e altro materiale proprietà dei residenti. E ancora, il sottopasso della Basilica che porta ai binari ferroviari e al Cgt, oggetto di scritte, rottura del vetro dell’ascensore e uno stazionamento, spesso provocatorio, nei riguardi dell’attività di ristorazione lì presente. Ha fatto clamore il detersivo buttato nella fontana di piazza Beato Angelico, danno che è stato stimato in 1500 euro. Infine una colonna di Palazzo d’Arnolfo è stata rovinata nel basamento con un martello, provocando rotture importanti. Nel 2022, invece, la nuova pista ciclabile di via Genova finì nel mirino dei soliti gruppetti. In quel caso vennero scardinate le colonnine dell’illuminazione a led per ben tre volte.