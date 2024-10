Vandali in azione all’ecocompattatore di Villa Lovari di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Dopo alcune settimane di stop a breve dovrebbe tornare in funzione l’eco-compattatore del “mangiaplastica” inaugurato solo alcuni mesi fa presso la struttura della “Casa dell’Acqua” nel Parco di Villa Lovari.

Il fermo si era reso necessario in quanto lo stesso aveva subito un importante danno per un atto vandalico commesso da ignoti e denunciato alle autorità. In pratica circa un mese fa, nottetempo, ignoti dopo aver sradicato le piante ornamentali che erano posizionate nei pressi della struttura le hanno inserite nella macchina bloccandola e, di conseguenza, rompendo il ciclo del “mangiaplastica”.

Ma soprattutto è stato danneggiato lo strumento di trasmissione che collegava il macchinario alla rete e lo stesso, staccato, è stato fatto “processare” all’eco-compattatore danneggiando pesantemente l’intero meccanismo.

Sono in atto le ricerche per individuare gli autori dell’ennesimo atto di vandalismo, tra l’altro l’Amministrazione aveva recentemente ripristinato tutto l’arredo verde che è stato asportato e danneggiato. “Auspico che gli autori o l’autore di questo atto si facciano vivi prima di essere individuati attraverso le indagini delle Forze dell’Ordine.

L’eco-compattatore come tutte le iniziative ambientali sono volte a rendere il nostro territorio più vivibile. Oltre al danno materiale che poi, di fatto, ricade sempre e comunque sulla comunità, per un periodo di tempo non è stato possibile usufruire di questa macchina che ha come fine ultimo da una parte contenere la produzione di plastica da parte del cittadino e dall’altra premiare il cittadino virtuoso.

Auspico che azioni del genere non vengano più registrate e qualora siano il sintomo di un malessere o di un problema mi rendo disponibile ad un incontro per risolvere eventuali disagi” dichiara l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.