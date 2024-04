Vandali in azione al parco

BUCINE

Altro episodio di vandalismo nel comune di Bucine. Questa volta ad essere stata presa di mira è la frazione di Ambra. In un parco pubblico del paese, infatti, uno scivolo per bambini è stato incendiato e ridotto in cenere da ignoti. Sulla spiacevole vicenda è intervenuto il consigliere di Alleanza per Bucine Jerry Mugnaini (nella foto), che ha riportato il fatto all’attenzione del Consiglio comunale.

"Ennesimo episodio di vandalismo che si registra nel nostro territorio – ha affermato – questa volta ad Ambra, in una zona residenziale e all’interno di un parco pubblico di recente realizzazione". Il gioco per i più piccoli sarebbe stato distrutto di notte, nei giorni scorsi. "È inaccettabile assistere al ripetersi di questi episodi – ha aggiunto – pensando al lavoro di chi c’è dietro e ai denari di tutti noi che se ne vanno letteralmente in fumo. In Consiglio Comunale abbiamo riportato il tema all’attenzione dell’amministrazione e abbiamo chiesto che l’ufficio tecnico comunale faccia l’esatta quantificazione del danno e che venga comunicato alla cittadinanza detto importo, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica su questi misfatti".

L’esponente della minoranza ha infine auspicato che coloro che hanno compiuto il gesto deplorevole paghino di tasca propria, affinché lo scivolo possa essere ripristinato. "Infine – ha concluso Mugnaini – mi auguro che i responsabili di questo scempio siano al più presto individuati e adeguatamente sanzionati; al contempo abbiamo il dovere, in qualità di amministratori, di interrogarsi sulle cause socio-culturali che hanno portato a questo disprezzo della cosa pubblica e soprattutto su quali soluzioni adottare affinché detti episodi non si ripetano".