I vandali devastano la polisportiva dei ragazzi disabili

Cavriglia (Arezzo), 17 agosto 2023 – Tavoli e sedie rovesciate, bottiglie spaccate e immondizia ovunque. Vandali in azione a Cavriglia, al lago di San Cipriano, dove sono state prese di mira le strutture della Polisportiva Rugiada che si occupa di ragazzi disabili. A denunciare l'episodio, definendolo “uno spettacolo degradante e vergognoso” con tanto di foto sui social, è il sindaco Leonardo Degl'Innocenti O Sanni: “Alcuni ignoti, probabilmente ubriachi, a tarda notte si sono recati presso le strutture del centro, vi hanno fatto irruzione e hanno devastato tavoli e sedie dopo aver orinato, defecato, vomitato e spaccato bottiglie in alcune verande presenti sulle sponde del lago”.

Non è la prima volta che i locali vengono danneggiati, ricorda ancora il sindaco che parla di "un oltraggio ed un'offesa enorme a quei ragazzi che di per sé da tutta la vita attraversano un percorso di sofferenza”. La polizia municipale sta verificando le immagini a circuito chiuso di tutte le telecamere comunali per rintracciare i vandali.

"Preghiamo chiunque abbia visto movimenti sospetti nella zona del circolo, di segnalarlo alle autorità competenti per individuare i responsabili e punirli nel modo più adeguato - l'appello di Degl'Innocenti O Sanni -. Per il resto esiste solo lo sdegno e la vergogna per il gesto che ha causato anche danni economici a proprietà private che fanno del bene al prossimo. Cercheremo i responsabili e faremo di tutto per far si che l'autorità giudiziaria li punisca come meritano per quanto hanno fatto”.