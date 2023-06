Valle Santa unita per Kesia Tutti in piazza per ricordarla

di Francesca Mangani

La comunità della Vallesanta piange Kesia. La famiglia, gli amici, i conoscenti non si danno pace: c’è incredulità e dolore nei tantissimi messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore. A Chiusi della Verna il ricordo della 16enne, morta venerdì scorso nel terribile incidente che l’ha coinvolta nell’autostrada del Sole, è impresso nella mente di tutti e la notizia della sua scomparsa ha scosso l’intera vallata. Kesia Buscema nei prossimi giorni sarà cremata, le sue ceneri torneranno con i genitori in Vallesanta, dove i cittadini stanno organizzando un momento di raccoglimento nella piazzetta del paese per ricordare la ragazza e salutarla un ultima volta. La Cooperativa In Quiete ha deciso di sospendere le attività previste nel week end: "Certi dolori sono troppo grandi. È difficile anche solo immaginarli. Ci uniamo alla disperazione di Lara e Jose e di tutta la Comunità della Vallesanta per la perdita della giovane Kesia. Una figlia del bosco e di tutti noi!" si legge nel profilo Facebook della cooperativa. Il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, che fin da subito si è unito al dolore dei genitori, attende il ritorno della mamma, ancora ricoverata a Perugia ma fuori pericolo di vita, per esprimere personalmente il proprio cordoglio alla famiglia.

"La notizia della morte di Kesia ha sconvolto tutta la nostra comunità. In questo momento mi stringo al dolore della famiglia ed esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale profondo cordoglio e immensa tristezza" aveva scritto Tellini dopo la notizia della morte della ragazza. Sono ore difficili, il tempo a Chiusi della Verna sembra essersi fermato. La amiche della scuola di danza che Kesia frequentava, si ritroveranno questa mattina a Bibbiena per lanciare dei palloncini verso il cielo, come ultimo saluto alla ragazza.

"Che possa trovare prati verdi e cieli azzurri per scoprire con la delicatezza e la dolcezza che erano sue quella vita che le è stata tolta precocemente", è invece il messaggio dell’Isis Galileo Galilei di Poppi, che Kesia aveva frequentato nella classe prima. Le indagini sulla dinamica dell’incidente intanto continuano e sono condotte dalla polizia stradale di Orvieto.

Polizia stradale che indaga sull’incidente: l’ipotesi per ora prevalente, ma non l’unica, sembra quella di una sbandata che avrebbe spinto la macchina prima sul guard rail e poi addosso ad un Tir in arrivo. Di certo Kesia,, seduta sul sedile posteriore, è stata come proiettata fuori dal veicolo sfondando il lunotto