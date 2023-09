Valle delle Piagge (Capolona): "No alle cave abusive" - Tutela ambientale e trasparenza

Nuova presa di posizione per Valle delle Piagge un luogo di grande pregio ambientale dove era stato tentato di aprire una cava e dove poi erano stati avviati scavi per un bacino a scopo irriguo. Operazioni che hanno scatenato tante polemiche. Il comitato civico "Valle delle Piagge", che si è sempre mobilitata per la tutela di questo sito, ha sostenuto "che la realizzazione del bacino non fosse altro che un mero tentativo di sfruttare i pregiati materiali inerti della zona, senza una vera finalità agricola". Sulla vicenda anche un’inchiesta della Procura di Arezzo che si è chiusa a giugno con l’ipotesi di reato di delitto di inquinamento, gestione illecita di rifiuti e falso ideologico in certificati per cinque persone. E infine un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza Capolona dentro di noi, rappresentata da Luca Gambineri, con la quale si chiede al sindaco Mario Francesconi "di conoscere le motivazioni che hanno portato al rilascio di un secondo permesso di costruire nel bacino, pur nella consapevolezza delle indagini in corso". "È da considerare infatti che tale opera sarebbe dovuta sorgere in un’area già sotto sequestro penale - spiega Gambineri - e quindi sottratta alla disponibilità del proprietario richiedente permesso, nonché legata alle precedenti vicissitudini relative al tentativo, fermato in via amministrativa, di apertura di una cava. Oltre alla localizzazione del bacino, la natura stessa del progetto, nonché la sua tempistica (a chiusura del mandato dell’amministrazione comunale) danno adito a suggestioni circa l’opportunità politica di rilasciare tale permesso. "La minoranza ha chiesto inoltre data "la complessità della vicenda e l’elevato pregio del territorio coinvolto, la massima trasparenza circa le azioni politiche che l’attuale amministrazione di Capolona voglia perseguire, al fine di instaurare un dialogo aperto e costruttivo su una questione tanto spinosa".