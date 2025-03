Valdichiana Village, appuntamanto con Damiano Carrara

Arezzo, 7 marzo 2025 – Sabato 8 marzo a Valdichiana Village tutta la scena sarà per il cake design, con un ospite d’eccezione: Damiano Carrara, pastry chef di fama internazionale e icona di stile nel mondo della pasticceria contemporanea.

A partire dalle 15, Piazza Maggiore ospiterà il gran finale di ‘Valdichiana Cake Contest’, concorso in cui estetica, tecnica e originalità si fondono per dar vita a dolci capolavori ispirati al Carnevale, trasformandoli in una vera e propria opera di cake design.

I partecipanti hanno condiviso su Instagram o Facebook la propria torta a tema, utilizzando l’hashtag #valdichianacakecontest e taggando @ValdichianaVillage e @chefdamianocarrara. A decretare il vincitore, o la vincitrice, il pastry chef Damiano Carrara, il cui insindacabile giudizio sarà espresso al culmine di un pomeriggio che si annuncia come un’occasione imperdibile per chi ama trasformare la pasticceria in un’espressione artistica e sofisticata e per tanti visitatori alla scoperta dei segreti dell’autentica arte pasticciera.

Damiano Carrara, il pastry chef che ha conquistato il mondo. Nato a Lucca nel 1985, Damiano Carrara ha iniziato il suo percorso nel mondo del gusto come bartender, per poi trasferirsi in California, dove ha fondato con il fratello Massimiliano le celebri pasticcerie Carrara Pastries.

Il suo talento lo ha portato rapidamente alla ribalta, facendolo diventare una star di Food Network America e un volto amatissimo dal pubblico italiano come giudice di Bake Off Italia su Real Time. Oggi è autore di libri di successo, conduttore di format dedicati alla pasticceria e un riferimento assoluto nel panorama del cake design.

La sua filosofia? Unire tecnica e innovazione, trasformando ogni creazione in un’esperienza estetica e sensoriale. Valdichiana Village si conferma molto più di una destinazione di shopping, ma luogo in cui eleganza, fascino e lifestyle si incontrano in un’atmosfera unica. Immerso nel cuore della Toscana, tra Siena, Arezzo e Perugia, richiama l’autenticità dei borghi più suggestivi della regione, con oltre 130 boutique di alta gamma che offrono un’esperienza esclusiva tra moda, design e artigianato.

Un palcoscenico perfetto per ‘Valdichiana Cake Contest’, dove la bellezza e la bontà delle creazioni dolciarie si intrecciano con lo charme di una location che rende ogni esperienza indimenticabile. Un periodo di Carnevale da vivere con gusto, creatività e stile a Valdichiana Village, perché la vera eleganza è nell’arte di sorprendere.