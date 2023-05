Valdichiana pronto per la finalissima C’è anche Atletico Levane-Cavriglia

Quello che andrà in scena domenica prossima alle 16 sarà di fatto l’ultimo atto della stagione per i campionati di Prima e Seconda categoria. In Prima categoria, più precisamente nel gruppo F, resta in corsa il solo Valdichiana a difendere ‘i colori’ della provincia di Arezzo’. Il team di Marciano e Cesa infatti ha ottenuto domenica scorsa il pass per la finale superando il Fontebelverde per 1-0. Adesso la sfida che può valere il salto in Promozione contro il Ponte d’Arbia, vincente in casa del Viciomaggio pochi giorni fa. In Seconda categoria l’Atletico Levane Leona, adesso attende il Cavriglia nella finale.