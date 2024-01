Valdarno in lutto per la morte di Martina Mansueto

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Valdarno in lutto per la scomparsa prematura di Martina Mansueto e cordoglio del Movimento Consumatori Toscana - Arezzo e Sportello dei Cittadini di Arezzo che si è stretto al dolore dei familiari, a cominciare dal padre Armando, presidente della sezione aretina. Martina si è spenta a soli 41 anni per un male incurabile. Residente a Bra, in provincia di Cuneo, insegnava nella locale scuola elementare e si è sempre contraddistinta per il suo impegno nel volontariato, sia in Piemonte sia in Toscana, in particolare come attrice e insegnante di teatro. Cresciuta a Santa Barbara, nel Comune di Cavriglia, Martina Mansueto era anche stata Consigliere della Provincia di Arezzo per l'Italia dei Valori e responsabile dell'ufficio stampa del padre Armando, organizzatore di manifestazioni fieristiche ed in particolare di Valdeuropa. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire di Pollenzo, frazione di Bra.