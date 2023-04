Valdarno Cinema Film Festival, aperte le iscrizioni all’edizione 41

Sono aperte le iscrizioni dei concorsi della 41esima edizione del ValdarnoCinema Film Festival, la manifestazione internazionale di cinema in programma dal 3 al 7 ottobre a San Giovanni Valdarno. Il festival, con la direzione artistica di Marco Luceri, il cui comitato organizzatore è presieduto da Luigi Nepi, si svolge con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e del Cineclub Fedic sangiovannese, con il patrocinio della Regione Toscana e il supporto di Fondazione Sistema Toscana – Mediateca regionale toscana. Al concorso ci si potrà iscrivere entro il 4 giugno con film di ogni genere prodotti a partire da gennaio 2022. Un comitato di selezione valuterà e ammetterà le opere in concorso, fuori concorso o all’interno della sezione Spazio Toscana, quest’ultima riservata ai migliori titoli non ammessi in concorso e realizzati da registi nati o residenti in Toscana. L’iscrizione è gratuita: il bando completo è disponibile sul sito del festival (https:www.valdarnocinemafilmfestival.itregolamento). Il primo classificato riceverà il prestigioso Premio Marzocco, simbolo di San Giovanni. Il riconoscimento è intitolato a Marino Borgogni, presidente di Fedic scomparso nel 2012, noto per il costante e assiduo impegno nella promozione del festival. Numerose le categorie di valutazione che concorrono agli altri premi: Premio Amedeo Fabbri alla migliore interpretazione maschile e femminile; Premio Luciano Becattini del Cineclub Sangiovannese, assegnato al miglior film nel programma del festival, purché diretto da registi nati o residenti in Toscana; Premio Banca del Valdarno al film di qualsiasi categoria capace di mettere in risalto i valori della cooperazione e della solidarietà; Premio Anpi al miglior film capace di "rappresentare i valori storici e ideali dai quali è nata la Costituzione della Repubblica Italiana", Premio Franco Basaglia, al film di che meglio rappresenti le tematiche della salute mentale, i Premi del Pubblico e il Premio Diari di Cineclub.