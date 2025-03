"Valdambra da vivere". Il calendario degli eventi delle associazioni

È stato presentato a Bucine il calendario degli eventi "Valdambra da Vivere" per il 2025. Una moltitudine di iniziative che si terranno in un tutto il territorio comunale a partire da questo mese marzo. Un richiamo non solo per i residenti, ma anche per i tantissimi turisti – Bucine è il terzo comune della provincia di Arezzo per numero di presenze – che, soprattutto d’estate, alloggiano nelle strutture ricettive della zona. Il calendario è stato realizzato con il contributo delle tante associazioni del territorio e delle pro loco a seguito dell’incontro che si è tenuto il 21 gennaio in sala consiliare: manifestazioni e rassegne enogastronomiche che coinvolgeranno quasi tutte le frazioni valdambrine.

"Questo calendario denota il carattere di una comunità attiva e viva che dimostra il forte legame con il territorio e la volontà di valorizzarlo", ha detto il sindaco Paolo Nannini, che ha poi firmato il protocollo d’intesa con le associazioni.

"Un calendario così vario che riesce a coprire quasi tutto l’anno e soprattutto così diffuso praticamente in tutta la Valdambra, ci rende estremamente orgogliosi - ha aggiunto l’assessore al turismo e alla promozione del territorio Paola Mugnai - Inoltre l’organizzazione di eventi infrasettimanali che prevedono il coinvolgimento di attività commerciali nelle nostre frazioni rappresenta un modo forte di fare ed essere comunità attiva".

Con la presentazione del calendario degli eventi 2025 sono stati sottoscritti anche quattro protocolli d’intesa: pro loco di Bucine per la Valdambrina, pro loco di Ambra per le Notti d’Ambra, Gruppo Ricerche Storiche per il Valdambra Trail e Associazione Tuscany Natural Trail per Colli d’Ambra Gravel.

"Quattro eventi – ha concluso il sindaco Nannini - importanti e significativi che rendono il nostro territorio estremamente attrattivo". Il calendario degli eventi "Valdambra da Vivere" è tradotto anche in lingua inglese.