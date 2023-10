Vagnoli (Bibbiena): "Camini e stufe a biomasse: tutto sbagliato"

BIBBIENA

Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli chiede l’immediata revoca della direttiva sull’accatastamento dei camini e delle stufe a biomasse. Come alcuni suoi colleghi, soprattutto di comuni montagna, critica la normativa che obbliga i proprietari di immobili ad accatastare camini e stufe a biomasse, anche sino a 10 Kw. Una legge che Vagnoli ritiene ingiusta e dannosa per chi abita in località dove spesso non è ancora arrivato il metano. "Scriverò al presidente della Regione Toscana e ai nostri rappresentanti in Consiglio regionale come hanno fatto altri colleghi – dice Vagnoli – per ribadire il mio no e quello dell’amministrazione che rappresento, a questa direttiva chiedendone l’immediata revoca. Le ragioni che porto, in sostanza, sono legate alle caratteristiche del nostro territorio che ha una sua specificità e un suo equilibrio. Ancora una volta mi duole notare che, coloro che scrivono le norme, guardano solo una parte della realtà, privando l’altra di dignità. Le piccole aree interne vengono parificate alle grandi città per quanto riguarda l’inquinamento ma quando si tratta di servizi tutto il costrutto cade".

Una richiesta di revoca della direttiva che parte dalla situazione casentinese. "Trovo che questa norma si fondi su un paradosso e insieme sia assolutamente contraddittoria rispetto a altre situazioni. Nelle nostre aree i camini e i generatori a biomassa rappresentano molto più di quello che sono ovvero supportano gli impianti a metano o addirittura li sostituiscono, visto che in certe zone ad oggi non c’è metanizzazione. Inoltre rappresentano una forma di economia per il territorio che non possiamo non sostenere nei giusti modi e sempre rispettando la legge e ovviamente l’equilibrio tra uomo e natura. Obbligare gli abitanti delle nostre aree montane a un censimento di siffatta natura, oltre che a provocare un allarme, spero ingiustificato, a riguardo di possibili tassazioni, significherebbe passare il messaggio che questo metodo di riscaldamento sia quasi un atto banditesco. Per i nostri cittadini riscaldarsi in inverno con stufe e caminetti fa parte della tradizione oltre che di una micro economia importante che vive da secoli in equilibrio con la natura".

So.Fa.