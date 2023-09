Vagnarelli le suona a tutti "Così ho fermato la crisi"

Ha soltanto 24 anni, è balestriere da tre e indossa ancora il costume del gruppo musici Simone Vagnarelli di Gubbio, re di piazza Torre di Berta nell’edizione 2023 del Palio della Balestra di settembre. In poco tempo, insomma, è riuscito ad apporre la sua firma nell’albo d’oro della storia. "È un’emozione grandissima per me – ha detto Vagnarelli – e oltre a tutti i balestrieri voglio ringraziare il maestro d’armi Rodolfo Radicchi: ho tirato con la sua balestra e quindi questa è una vittoria anche sua, che interrompe finalmente la serie negativa". Ma Radicchi replica abbracciandolo: "La vittoria è solo sua, perché è un bravissimo balestriere, uno fra i più giovani e si sta costruendo da solo la balestra. Grazie a lui e agli altri ragazzi che abbiamo, possiamo andare avanti a testa alta". Ha i suoi motivi per sorridere, comunque, anche Giacomo Meo, 53 anni: il terzo posto è il primo gran risultato da lui ottenuto nel Palio (è tiratore dal 2019) e gli vale il titolo di capobanco per Sansepolcro nell’edizione del prossimo anno. "Qualche risultato ero riuscito a ottenerlo in altre gare, ma il Palio è una cosa a parte – ha commentato Meo – e sono pronto per sfruttare l’opportunità che avrò nel 2024". Note di apprezzamento per la manifestazione sono infine arrivate dall’europarlamentare Susanna Ceccardi: "Queste sono le tradizioni più profonde della nostra terra, la Toscana, che dobbiamo salvaguardare e rappresentare. Si va dall’agroalimentare a rievocazioni come il Palio, che attraggono turisti da tutto il mondo. Anche oggi, sulle tribune e sotto il sole di questo anomalo settembre c’erano tanti spettatori stranieri. Ecco perché dobbiamo preservare le tradizioni: significano identità ma anche economia e turismo".